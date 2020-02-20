"Укроборонпром" выставил на продажу три самолета АН-26

Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Аукцион стартует с 10 марта

Компания "Артем", которая входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", выставила на продажу три самолета гражданской авиации типа АН-26. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

Как сообщается, стартовая цена самолета АН-26 1986 года выпуска составляет 3,98 млн гривен, АН-26 1982 года выпуска - цена 5,95 млн гривен, самолета АН-26 1977 года выпуска - 776,94 тыс. гривен.

"На протяжении многих лет эти самолеты исправно доставляли продукцию "Артема" и комплектующие детали к ним в разные уголки Украины и мира. Впрочем, за последние десять лет у предприятия отпала производственная необходимость использовать эти воздушные суда. Сейчас все три самолета требуют капитального ремонта, чтобы снова подняться в небо, или могут быть альтернативно использованы на земле без значительных инвестиций", - говорится в сообщении.

Аукцион стартует с 10 марта.

Напомним, украинским военным передали более 7 тысяч единиц военной техники за год. Почти 900 единиц - это бронетанковая и автомобильная техника. Также военные получили 90 летательных аппаратов различных типов, 5 боевых катеров и кораблей.

Кроме того, Минобороны Украины планирует рассекретить как минимум 50% государственного оборонного заказа. Сейчас эта информация полностью засекречена.