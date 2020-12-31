"Укроборонпром" выполнил государственный оборонный заказ на 100% в 2020

Государственный концерн "Укроборонпром" выполнил 100% контрактов по оборонному госзаказу в этом году. Заказчики получили 4039 новых, модернизированных и отремонтированных единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Подчеркивается, что план выполнили несмотря на задержку в финансировании более чем на 3 месяца, позднюю контрактацию предприятий, которая началась лишь во втором квартале текущего года, а также ограничения, связанные с пандемией коронавируса и карантином.

"Всего в рамках нынешнего ГОЗ было выполнено 280 контрактов на сумму более 12 млрд грн для четырех государственных заказчиков: Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Главного управления разведки Минобороны", - указано в сообщении.

По данным концерна, 52 контракта заключили по изготовлению и модернизации вооружения и военной техники (ВВТ), 17 - по разработке ВВТ, 211 - по ремонту и восстановлению ВВТ.

В сообщении отмечается, что в этом году предприятия "Укроборонпрома" выполняют 36% от общего объема гособоронзаказа. Остальные потребности заказчиков возложены на спецэкспортеров (10%) и частных производителей (54%).

Напомним, в конце ноября комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел изменения в основные показатели государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы в закрытом режиме.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров предлагает с 2021 года упростить ввоз составляющих для оборонной продукции.