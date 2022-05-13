"Укроборонпром" восстановил трофейную технику на 1,5 млрд гривен

Государственный концерн "Укроборонпром" успешно отремонтировал и восстановил трофейную российскую военную технику на общую сумму полтора миллиарда гривен. Сейчас она задействована военными ВСУ на полях сражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера госконцерна.

"Финансовые потери оккупантов на украинской земле растут. На сегодня ​​трофейная техника суммарной стоимостью в полтора миллиарда гривен успешно накрывает огнем своих творцов", - рассказала пресс-секретарь ГК Наталья Сад.

Она отметила, что в данном случае речь идет только о той технике, которая предприятиями "Укроборонпрома" была восстановлена, при этом огромное количество целой и неповрежденной техники враг просто бросал на поле боя.

При этом сумма ущерба, нанесенного рашистами украинскому оборонно-промышленному комплексу, составила уже более 100 миллиардов гривен. Эта цифра - лишь промежуточная, так как война продолжается, добавила Сад.