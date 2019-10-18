"Укроборонпром" звільнив главу "Київського бронетанкового заводу"

Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Концерн вже оголосив відбір на посаду нового керівника

Державний концерн "Укроборонпром" звільнив Вадима Шкавро - директора "Київського бронетанкового заводу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

Повідомляється, що причиною звільнення Шкавро став нестабільний фінансово-економічний стан бронетанкового підприємства.

"Київське бронетанкове підприємство зараз знаходиться в нестабільному фінансово-економічному становищі і має загрози невиконання контрактів з державними замовниками. Такі результати управління підприємством є достатніми для прийняття відповідного рішення ", - йдеться в повідомленні.

Концерн вже оголосив відбір на посаду керівника цього підприємства. Виконуючим обов'язки голови призначено Синявського Володимира, який був заступником директора по виробництву.

"Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітального ремонту і модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, виготовлення запасних частин для бронетанкового озброєння і техніки.

Нагадаємо, 30 серпня президент призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором "Укроборонпрому". У той же день Зеленський звільнив з посади гендиректора держконцерну Павла Букіна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський ввів в наглядову раду державного концерну "Укроборонпром" Андрія Єрмака, а також генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.