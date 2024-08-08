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"Укроборонпром" увійшов в топ-50 світових лідерів оборонних компаній

Україна, Четвер 08 серпня 2024 09:16
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"Укроборонпром" увійшов в топ-50 світових лідерів оборонних компаній Фото: Укроборонпром увійшов до топ-50 світових оборонних компаній (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

"Укроборонпром" вперше увійшов до топ-50 всесвітніх оборонних компаній. Він розмістився на 49 позначці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна в Telegram та рейтинг Defense News.

За словами Камишіна, минулого року "Укроборонпром" посідав 65 місце, втім за рік підприємству вдалось піднятись на 16 сходинок.

Він зауважив, що з сотні найбільших оборонних компаній світу саме Укроборонпром зростає найшвидше - його виторг за 2023 рік виріс на 72% до 2,2 мільярда доларів.

"Звичайно, жоден рейтинг не є нашою ціллю сьогодні, і спричинений цей бурхливий розвиток, на жаль, критичною необхідністю", - водночас наголосив він.

Водночас Камишін зауважив, що наразі ціль усієї української оборонної промисловості одна - виробляти якомога більше та швидше якісної зброї для Сил оборони з впровадженнями модернізацій.

Діяльність "Укроборонпрому"

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що цього літа "Укроборонпром" та Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки.

Також наприкінці директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін повідомив, що на території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини в рамках угоди з концерном Rheinmetall.

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