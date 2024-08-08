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"Укроборонпром" вошел в топ-50 мировых лидеров оборонных компаний

Украина, Четверг 08 августа 2024 09:16
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"Укроборонпром" вошел в топ-50 мировых лидеров оборонных компаний Фото: Укроборонпром вошел в топ-50 мировых оборонных компаний (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

"Укроборонпром" впервые вошел в топ-50 всемирных оборонных компаний. Он разместился на 49 отметке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина в Telegram и рейтинг Defense News .

По словам Камышина, в прошлом году "Укроборонпром" занимал 65 место, впрочем, за год предприятию удалось подняться на 16 ступенек.

Он отметил, что из сотни крупнейших оборонных компаний мира именно Укроборонпром растет быстрее всего - его выручка за 2023 год выросла на 72% до 2,2 миллиарда долларов.

"Конечно, ни один рейтинг не является нашей целью сегодня, и вызвано это бурное развитие, к сожалению, критической необходимостью", - подчеркнул он.

В то же время Камышин отметил, что цель всей украинской оборонной промышленности одна - производить как можно больше и быстрее качественного оружия для Сил обороны с внедрением модернизаций.

Деятельность "Укроборонпрома"

Напомним, недавно сообщалось, что этим летом "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники.

Также в конце директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин сообщил, что на территории Украины уже восстанавливают первые немецкие боевые машины в рамках соглашения с концерном Rheinmetall.

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