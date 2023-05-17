"Укроборонпром" та Rheinmetall уклали угоду, яка передбачає спільне підприємство
"Укроборонпром" й німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укроборонпрому".
Згідно з угодою, першим кроком для співпраці буде технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, яку передали Україні. Також партнери планують спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні й розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного підприємства за участі українських й німецьких фахівців.
"Для мене велика честь створити спільне підприємство між одним із провідних світових виробників оборонної промисловості Rheinmetall і "Укроборонпромом", який збільшив виготовлення військової техніки та бронетехніки попри численні російські ракетні обстріли... Ми вдячні Rheinmetall за готовність допомогти нам перемогти Росію", - зазначив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.
Зазначається, що початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.
Раніше РБК-Україна писало про те, виробник зброї Rheinmetall хоче у майбутньому виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси в Україні.
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