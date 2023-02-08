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"Укроборонпром" став партнером чеської VOP CZ. Разом вироблятимуть бронетехніку

Фото: "Укроборонпром" став партнером чеської VOP CZ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укроборонпром" досяг домовленостей з чеським виробником військової техніки VOP CZ у сфері бронетехніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

За пріоритет "Укроборонпром" й VOP CZ визначили виробництво, ремонт, спільні розробки броньованої техніки й створення ланцюжків постачання деталей та виробів.

"Загалом співпраця передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів, розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрі", - додає пресслужба.

Зазначається, що поглиблення партнерства сприятиме інтеграції України в ОПК НАТО. Сьогодні "Укроборонпром" має домовленості про співпрацю з понад десятьма країнами-членами Альянсу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала співробітника "Укроборонпрому", який працював на російську воєнну розвідку.

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Укроборонпром