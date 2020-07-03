На "Укроборонпром" совершили хакерскую атаку

Фото: хакер (pixabay.com)

В систему концерна пытались занести "троян"

На украинский оборонный концерн "Укроборонпром" в пятницу, 3 июля, совершили хакерскую атаку. Концерн пытались заразить вирусом типа "троян".

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Отмечается, что вирус Trojan.Delf.FareIt.Gen.7 пытались занести в систему через электронные почтовые ящики работников концерна.

"Атака происходила с электронного адреса, размещенной на серверах одного американского телекоммуникационного провайдера. Системами информационной безопасности концерна атака была остановлена, об инциденте сообщено Национальный Координационный центр кибербезопасности СНБОУ", - говорится в сообщении.

Для повышения уровня кибербезопасности концерн начал внедрять систему защиты, которая будет работать в реальном времени 24/7.

Напомним, в конце мая в Украине выросло количество кибератак на сайты органов власти.

Также РБК-Украина писало, что в мае произошла утечка персональных данные украинцев в результате хакерской атаки на банки, госорганы и службы перевозок, по данному факту правоохранители провели 36 обысков и сообщили 8 подозрений.

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Автор: Игорь Литвиненко