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На "Укроборонпром" вчинили хакерську атаку

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 18:49
На "Укроборонпром" вчинили хакерську атаку
Фото: хакер (pixabay.com)

У систему концерну намагалися занести "троян"

На український оборонний концерн "Укроборонпром" в п'ятницю, 3 липня, вчинили хакерську атаку. Концерн намагалися заразити вірусом типу "троян".

Про це повідомили в прес-службі "Укроборонпрому".

Наголошується, що вірус Virus.Delf.FareIt.Gen.7 намагалися занести в систему через електронні поштові скриньки працівників концерну.

"Атака відбувалася з електронної адреси, розміщеної на серверах одного американського телекомунікаційного провайдера. Системами інформаційної безпеки концерну атака була зупинена, про інцидент повідомлено Національний Координаційний центр кібербезпеки РНБОУ", - йдеться в повідомленні.

Для підвищення рівня кібербезпеки концерн почав впроваджувати систему захисту, яка буде працювати в реальному часі 24/7.

Нагадаємо, наприкінці травня в Україні зросла кількість кібератак на сайти органів влади.

Також РБК-Україна писало, що в травні стався витік персональних даних українців в результаті хакерської атаки на банки, державні органи і служби перевезень, за даним фактом правоохоронці провели 36 обшуків і повідомили 8 підозр.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Укроборонпромкібератака
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