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"Укроборонпром" скоротив на 40% чисельність персоналу

НовиниПолітика    03.07.2018 - 15:29
Фото: "Укроборонпром" (facebook.com.ukroboronprom)
Фото: "Укроборонпром" (facebook.com.ukroboronprom)

Скорочено три посади заступника генерального директора

У Державному концерні "Укроборонпром" чисельність персоналу скоротили на 40% зі збереженням необхідної функціональності. По це йдеться у повідомленні "Укроборонпрому"

Зазначається, що скорочено три посади заступника генерального директора. Таким чином оптимізація відбулась за планом реформування "Укроборонпрому" і була затверджена Наглядовою радою концерну.

"Таким чином, наразі в ДК "Укроборонпром" працює лише біля 180 фахівців, а заощаджені в процесі оптимізації адміністративної ланки концерну кошти спрямовуються на активізацію дослідно-конструкторських робіт, розвиток інноваційних проектів, виробничих потужностей та забезпечення соціальних гарантій працівників підприємств", - зазначили в концерні.

Зазначається, що скорочення персоналу концерну проводилось одночасно зі створенням нової структури управління підприємствами, що входять до складу "Укроборонпрому".

"Вона побудована за кластерним принципом управління виробництвом, коли кожний кластер підприємств "Укроборонпрому" контролюється та координується відповідним дивізіоном. Це дозволяє підвищити якість управління виробничими та маркетинговими процесами, створити умови для розвитку галузевих кластерів, активізувати інноваційний розвиток підприємств",- додали в "Укроборонпромі".

Уточнюється, що для цього вже створено дивізіон бронетанкової техніки, дивізіон високоточної зброї та боєприпасів, дивізіон радіолокації, радіозв'язку та спеціального приладобудування, дивізіон суднобудування та морської техніки, на заключній стадії формування - дивізіон авіабудування.

Нагадаємо, нещодавно посадовців концерну "Укроборонпром" співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі

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Теги публікації: Укроборонпром  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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