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Посадовців концерну "Укроборонпром" затримали на хабарі

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 15:36
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Чиновники вимагали від колишнього працівника заводу 10 тис. гривень

Посадовців концерну "Укроборонпром" співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України затримали на хабарі посадовців державного підприємства "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння", що входить до складу концерну "Укроборонпром", - йдеться у повідомленні.

Так, оперативники спецслужби встановили, що двоє чиновників вимагали від колишнього працівника заводу 10 тис. гривень за видачу довідки щодо заборгованості із заробітної плати.

"Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час отримання всіє суми хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що У Луганській області інспектор ДПСУ вимагав з пенсіонерів гроші за перетин КПВВ.

У Луганській області інспектор ДПСУ вимагав з пенсіонерів гроші за перетин КПВВ У Сумській області викрили на хабарі двох посадовців ДФС
Теги публікації: взятка, Укроборонпром  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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