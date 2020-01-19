"Укроборонпром" разсекретит часть оборонного заказа в 2021 году, - Найем

Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, оборонный концерн планирует рассекретить часть оборонного заказа в 2021 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Найема "Радио Свободе".

По его словам, представители концерна совместно с Министерством обороны и Министерством экономического развития, торговли и сельского хозяйства разработали новую систему закупок. При этом он добавил, что для начала ее работы Верховная рада должна принять новый законопроект.

"Я надеюсь, что закон будет принят. Он принят в первом чтении. Я надеюсь, что это революционная история. В следующем году уже государственный оборонный заказ, в 2021 году, будет уже сформировано на совершенно других принципах", - заявил Найем.

Напомним, украинским военным передали более 7 тысяч единиц военной техники за год. Почти 900 единиц - это бронетанковая и автомобильная техника. Также военные получили 90 летательных аппаратов различных типов, 5 боевых катеров и кораблей.

Кроме того, Минобороны Украины планирует рассекретить как минимум 50% государственного оборонного заказа. Сейчас эта информация полностью засекречена.