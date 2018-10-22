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"Укроборонпром" розширює співробітництво зі США для переозброєння армії

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 15:17
Фото: військові Украни і США (twitter.com/ukroboronprom)
Фото: військові Украни і США (twitter.com/ukroboronprom)

У рамках американської програми Foreign Military Financing ЗСУ формує перелік потреб на 250 млн доларів

Державний концерн "Укроборонпром" розширює співпрацю зі Сполученими Штатами  у рамках американської програми Foreign Military Financing. про це повідомив генеральний директор Концерну Павло Букін, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

Він зазначив, що нещодавно у Вашингтоні відбулися зустрічі, присвячені військовому співробітництву, допомозі з боку США у боротьбі з російською агресією, реформуванню військово-промислового комплексу та процесам інтеграції України до НАТО. Зустрічі відбулись, зокрема, в Міністерстві оборони та Державному департаменті Сполучених Штатів.

 

За словами Букіна, обговорювались питання співпраці Концерну зі США у сфері радіоелектронної та протиповітряної боротьби, розвідки, летального озброєння, а також допомоги в організації замкнутого циклу виробництва боєприпасів.

"Розпорядником програми Foreign Military Financing, а це 250 мільйонів доларів на цей рік, є Генеральний штаб Збройних сил України. І, наскільки я знаю, вони зараз формують перелік побажань до американської сторони - що саме має бути включено до нього", - сказав Букін.

Він уточнив, що йдеться про летальну зброю та різне обладнання, якого потребує ЗСУ.

"Ми виходимо на рівень стратегічного партнерства вперше за всі роки нашої взаємодії", - сказав Букін.

Нагадаємо, 27 вересня 2018 року Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалив проект бюджету Пентагону на 2019 рік, у якому передбачено збільшення безпекової допомоги Україні до 250 млн доларів.

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