Государственный оборонный заказ в 2020 году составит 30 млрд гривен

По словам генерального директора государственного концерна "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса, концерн получил в 2020 году рекордный государственный оборонный заказ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

По словам Абромавичуса, госзаказ в этом году вырос на 37% по сравнению с прошлым годом.

"Ежегодно государственный оборонный заказ растет и в этом году обещает быть рекордным - в целом 30 миллиардов гривен, что на 37% больше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, в прошлом году ГОЗ составлял 19 млрд гривен и примерно 3 млрд гривен по государственным гарантиям, то есть всего 22 млрд. В этом году будет 20 млрд плюс 10 млрд соответственно - всего 30 млрд гривен.

Абромавичус также подчеркнул, что ритмичность нагрузки оборонных предприятий является стратегически важной, и недавний указ президента "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 и 2021, 2022 годы" как раз касается изменения системы планирования ГОЗ, чтобы сделать возможными долгосрочные заказы. Так, согласно указу, ГОЗ в следующих 2021 и 2022 годах не должен уменьшаться.

В госконцерне также добавили, что в прошлом году предприятия, входящие в состав госконцерна, на 98% выполнили заказы по изготовлению и ремонту военной техники. По состоянию на конец декабря 2019 года украинским военным было передано 4876 единиц техники: 3889 новой и модернизированной и 987 отремонтированной, а также 2327 двигателей, узлов и агрегатов.

Напомним, 27 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе на три года.

18 февраля СНБО утвердил основные показатели оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы. В 2020 году на выполнение оборонного заказа предусмотрено 25,848 млрд гривен, что на 16% больше, чем в прошлом году.