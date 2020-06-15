"Укроборонпром" не получал решение суда о восстановлении экс-директора "Антонова"

Государственный концерн "Укроборонпром" не получал решение суда о восстановлении в должности президента предприятия "Антонов" Александра Донца. Ранее появилась информация о решении Окружного административного суда Киева о восстановлении в должности Донца.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

"ГК "Укроборонпром" не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, ведь ни иска А.Д. Донца, ни каких-либо решений суда по этому поводу концерн по состоянию на вечер 15.06.2020 не получал; соответствующие судебные акты отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений", - говорится в сообщении.

При этом в "Укроборонпроме" отметили, что для обращений истца в административный суд нет юридических оснований.

"Концерн не является органом власти, а руководитель предприятия не является должностью государственной службы, а значит - не существует юридических оснований для обращения в административный суд", - отметили в "Укроборонпроме".

Также сообщается, что в связи с нахождением на больничном Донца, указ о его увольнении от 9 июня был отменен, и принято новое решение об увольнении от 15 июня.

Ранее РБК-Украина писало, что 9 июня Айварас Абромавичус подписал приказ об увольнении Донца с должности директора "Антонова".

Сегодня, 15 июня, юридическая фирма, представляющая интересы Донца, сообщила, что Окружной административный суд Киева приостановил увольнение директора "Антонова".