Экс-директор "Антонова" восстановился на должности через суд

Фото: судья (freepik)

Суд удовлетворил ходатайство Александра Донца по его иску о незаконности приказа Айвараса Абромавичуса

Окружной административный суд города Киева приостановил увольнение президента ГП "Антонов" Александра Донца. Директор "Укроборонпром" Айварас Абромавичус ранее подписал приказ об его увольнении.

Об этом сообщает юридическая фирма "Ильяшев и партнеры", представляющая интересы Донца.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Донца по его иску о незаконности приказа Абромавичуса.

Также отмечается, что суд "запретил осуществлять любые действия по изменению данных о президенте ГП "Антонов" в государственном реестре, в том числе исключать из госреестра сведения о том, что Донец является руководителем госпредприятия".

Напомним, 9 июня Айварас Абромавичус подписал приказ об увольнении Донца с должности директора "Антонова".

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Автор: РБК-Украина