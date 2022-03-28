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"Укроборонпром" переместил заводы и освоил ремонт российской трофейной техники

Фото: ЗРК "Оса" (bellingcat.com)
Автор: Владимир Костырин

Государственный концерн "Укроборонпром" переместил свои предприятия и заводы для безопасности, продолжает снабжать украинскую армию военной техникой, а также ремонтирует захваченную у российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера госконцерна от 28 марта о ситуации с оборонкой.

"Предприятия "Укроборонпрома" на 100% выполняют ежедневный график производства и ремонта военной техники, согласованный главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным", - рассказала пресс-секретарь ГК Наталья Сад.

Сколько и какой именно - не разглашается из соображений безопасности.

Также предприятия освоили ремонт российской трофейной техники. Речь идет, в частности, о реактивных системах залпового огня "Смерч" и "Ураган", и зенитно-ракетном комплексе "Оса".

Отмечается, что с первых дней полномасштабной войны РФ против нашей страны госконцерн осуществляет перенос своих предприятий на безопасную территорию.

Перенос мощностей касается и документооборота (ведется в облачном хранилище за пределами Украины). Также оборонные предприятия ГК получили первую партию спутникового интернета Starlink.

Ранее сообщалось, что 27 марта в Черниговской области ВСУ пополнили список трофеев двумя бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У".

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УкрборонпромВойна России против Украины