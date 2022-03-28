RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укроборонпром" перемістив заводи і освоїв ремонт російської трофейної техніки

Фото: ЗРК" Оса " (bellingcat.com)
Автор: Володимир Костирін

Державний концерн "Укроборонпром" перемістив свої підприємства і заводи для безпеки, продовжує постачати українській армії військову техніку, а також ремонтує захоплену у російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера держконцерну від 28 березня про ситуацію з оборонкою.

"Підприємства "Укроборонпрому" на 100% виконують щоденний графік виробництва і ремонту військової техніки, узгоджений головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним", - розповіла прес-секретар ЦК Наталія Сад.

Скільки і якою саме - не розголошується з міркувань безпеки.

Також підприємства освоїли ремонт російської трофейної техніки. Йдеться, зокрема, про реактивні системи залпового вогню "Смерч" і "Ураган", та зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Зазначається, що з перших днів повномасштабної війни РФ проти нашої країни держконцерн здійснює перенесення своїх підприємств на безпечну територію.

Перенесення потужностей стосується і документообігу (ведеться в хмарному сховищі за межами України). Також оборонні підприємства ДК отримали першу партію супутникового інтернету Starlink.

Раніше повідомлялося, що 27 березня в Чернігівській області ЗСУ поповнили список трофеїв двома броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У".

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрборонпромВійна Росії проти України