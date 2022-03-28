"Укроборонпром" перемістив заводи і освоїв ремонт російської трофейної техніки

Державний концерн "Укроборонпром" перемістив свої підприємства і заводи для безпеки, продовжує постачати українській армії військову техніку, а також ремонтує захоплену у російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера держконцерну від 28 березня про ситуацію з оборонкою.
"Підприємства "Укроборонпрому" на 100% виконують щоденний графік виробництва і ремонту військової техніки, узгоджений головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним", - розповіла прес-секретар ЦК Наталія Сад.
Скільки і якою саме - не розголошується з міркувань безпеки.
Також підприємства освоїли ремонт російської трофейної техніки. Йдеться, зокрема, про реактивні системи залпового вогню "Смерч" і "Ураган", та зенітно-ракетний комплекс "Оса".
Зазначається, що з перших днів повномасштабної війни РФ проти нашої країни держконцерн здійснює перенесення своїх підприємств на безпечну територію.
Перенесення потужностей стосується і документообігу (ведеться в хмарному сховищі за межами України). Також оборонні підприємства ДК отримали першу партію супутникового інтернету Starlink.
Раніше повідомлялося, що 27 березня в Чернігівській області ЗСУ поповнили список трофеїв двома броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У".
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