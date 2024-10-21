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"Укроборонпром" отримав нового гендиректора: хто ним став

Гендиректором "Укроборонпрому" став Олег Гуляк (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Наглядова рада Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" призначила на посаду генерального директора товариства Олега Гуляка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "УОП" у Facebook.

Що відомо про призначення Олега Гуляка гендиректором "Укроборонпрому"

Згідно з інформацією Акціонерного товариства, призначенню Олега Гуляка генеральним директором "Укроборонпрому" передували пошук та оцінка кандидатів.

Їх проводило українське представництво Odgers Berndtson - міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

"На посаду керівника "Укроборонпрому" претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою", - розповіли у компанії.

Уточнюється, що до співбесід з претендентами із шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

"Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним - збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури", - розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Давід Ломджарія наголосив: "Для нас вкрай важливо, що найбільшу державну оборонну компанію очолила людина, яка має досвід роботи в Міністерстві оборони України та керівника напрямку логістики ЗСУ".

"Це - професіонал, який чудово розуміється на тому, що саме потрібно для Сил оборони України. Він є справжнім лідером: ініціативним, відповідальним та ефективним. Тому ми вирішили призначити генеральним директором товариства Олега Гуляка. Я вдячний нашим партнерам з Odgers Berndtson за якісну роботу, а іншим претендентам на посаду - за участь у конкурсі", - повідомив голова наглядової ради компанії.

Новопризначений генеральний директор АТ "УОП" Олег Гуляк зауважив, що "вдячний за довіру очолити "Укроборонпром".

"Наша праця є надважливою для досягнення перемоги над ворогом. Попереду багато роботи, важливих завдань і нових викликів. Проте впевнений, разом із нашою командою ми досягнемо необхідних результатів", - підсумував він.

Допис АТ "УОП" (скриншот: facebook.com/ukroboronprom)

 

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