"Укроборонпром" получил нового гендиректора: кто им стал

Что известно о назначении Олега Гуляка гендиректором "Укроборонпрома"

Согласно информации Акционерного общества, назначению Олега Гуляка генеральным директором "Укроборонпрома" предшествовали поиск и оценка кандидатов.

Их проводило украинское представительство Odgers Berndtson - международной компании, специализирующейся на подборе руководителей высшего звена.

"На должность руководителя "Укроборонпрома" претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой", - рассказали в компании.

Уточняется, что к собеседованиям с претендентами из шорт-листа были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.

"Олег Гуляк хорошо знает неотложные потребности войска, является опытным руководителем. Главные задачи, стоящие теперь перед ним - увеличивать объемы производства и дальше, завершить реформу государственного сектора ОПК и построение эффективной антикоррупционной инфраструктуры", - рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Ломджария подчеркнул: "Для нас крайне важно, что крупнейшую государственную оборонную компанию возглавил человек, имеющий опыт работы в Министерстве обороны Украины и руководителя направления логистики ВСУ".

"Это - профессионал, который прекрасно разбирается в том, что именно нужно для Сил обороны Украины. Он является настоящим лидером: инициативным, ответственным и эффективным. Поэтому мы решили назначить генеральным директором общества Олега Гуляка. Я благодарен нашим партнерам из Odgers Berndtson за качественную работу, а другим претендентам на должность - за участие в конкурсе", - сообщил председатель наблюдательного совета компании.

Новоназначенный генеральный директор АО "УОП" Олег Гуляк отметил, что "благодарен за доверие возглавить "Укроборонпром".

"Наш труд очень важен для достижения победы над врагом. Впереди много работы, важных задач и новых вызовов. Однако уверен, вместе с нашей командой мы достигнем необходимых результатов", - подытожил он.

Пост АО "УОП" (скриншот: facebook.com/ukroboronprom)