"Укроборонпром" намерен выпускать боевые дроны вместе с частным бизнесом

Государственный концерн "Укроборонпром" планирует выпускать боевые беспилотные летательные аппараты. К сотрудничеству могут привлечь частный бизнес.

Об этом заявила замгендиректора "Укроборонпрома" по инновациям Надежда Васильева, передает пресс-служба концерна.

По ее слова, сотрудничество с частным сектором начали обсуждать на примере дронов, поскольку на сегодня разработано большое количество легких разведывательных и мониторинговых комплексов, однако нет боевых, которые можно поставить на вооружение.

"На следующей неделе мы планируем обсуждение этих бизнес-моделей сотрудничества в Министерстве экономики", - заявила Васильева.

В свою очередь представители Генерального штаба ВСУ объяснили, что ключевой причиной того, что готовые дроны не принимают на вооружение, является нехватка их испытаний в реальных боевых условиях на полигонах.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году Министерство обороны планирует закупить около 3 тысяч ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд гривен. На финансирование ракетной программы выделили на 300 млн гривен больше, чем в 2019 году. Планируется закупка серийных образцов комплексов "Нептун" и "Ольха".