UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Укроборонпром" и компании США договорились о сотрудничестве на 2,5 млрд долларов

Автор: Дмитрий Левицкий

"Укроборонпром" в рамках визита украинской делегации в США подписал с американскими компаниями ряд контрактов. Общая стоимость этих соглашений составляет 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

С какими американскими компаниями заключили соглашения

Lockheed Martin Corporation - договор о сотрудничестве в разработке совместных проектов и программ.

L3Harris Technologies - соглашение о реализации совместных проектов, в частности касательно поставки продукции в Украину и интеграции ее в воздушные, наземные и морские системы.

Global Ordance - соглашение о поставках оборонной продукции.

Day & Zimmermann - соглашение о разработке проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей для предприятий "Укроборонпрома".

Читайте РБК-Украина в Google News
УкроборонпромСоединенные Штаты Америки