"Укроборонпром" та компанії США домовилися про співпрацю на 2,5 млрд доларів

З якими американськими компаніями уклали угоди

Lockheed Martin Corporation - договір про співпрацю в розробці спільних проектів та програм.

L3Harris Technologies - угода про реалізацію спільних проєктів, зокрема щодо постачання продукції в Україну та інтеграцію її в повітряні, наземні та морські системи.

Global Ordance - угода про постачання оборонної продукції.

Day & Zimmermann - угода про розробку проектів з модернізації та створення нових виробничих потужностей для підприємств "Укроборонпрому".