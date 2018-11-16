"Укроборонпром" изготовил корпус БТР из стали страны НАТО

Фото: БТР-3ДА (ukroboronprom.com.ua)

В ближайшее время корпус испытают крупнокалиберным пулеметом

ГП "Киевский бронетанковый завод", который входит в состав "Укроборонпрома", изготовил экспериментальный корпус БТР-3ДА из бронированной стали производства одной из стран НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна.

Корпус изготовили из 1800 отдельных деталей, из которых почти 1000 - бронированные. В ближайшее время его отправят на полигон для проведения испытаний. Корпус обстреляют с минимальных дистанций из крупнокалиберного пулемета и другого вооружения.

Работы по изготовлению корпуса были проведены в рамках выполнения задачи по расширению производства украинской бронетехники.

Как отмечают в "Укроборонпроме", использование стали стран-членов НАТО позволит значительно диверсифицировать поставщиков брони и не зависеть от одного поставщика.

Бронетранспортер БТР-3ДА оснащен боевым модулем "Штурм-М" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, которая имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, пулеметом и автоматическим гранатометом.

Благодаря наведению вооружения с помощью цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности на всех режимах огня. Кроме того, БТР-3 оснащен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров.

Напомним, в октябре ВСУ получили первые БТР-4 из новой украинской бронестали. Спецсталь прошла контроль на всех этапах производства. По своим характеристикам спецсталь соответствует самым высоким мировым стандартам.