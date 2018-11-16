"Укроборонпром" виготовив корпус БТР зі сталі країни НАТО

Фото: БТР-3ДА (ukroboronprom.com.ua)

Найближчим часом корпус випробують великокаліберним кулеметом

ДП "Київський бронетанковий завод", який входить до складу "Укроборонпрома", виготовив експериментальний корпус БТР-3ДА з броньованої сталі виробництва однієї з країн НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу концерну.

Корпус виготовили з 1800 окремих деталей, з яких майже 1000 - броньовані. Найближчим часом його відправлять на полігон для проведення випробувань. Корпус обстріляють з мінімальних дистанцій з великокаліберного кулемета та іншого озброєння.

Роботи з виготовлення корпусу були проведені в межах виконання завдання з розширення виробництва української бронетехніки. Об'єми виробництва БТР-3ДА, як і БТР-4, зараз тісно пов'язано із потужностями єдиного виробника корпусів - приватного заводу "Лозівський ковальсько-механічний завод".

Як зазначають в "Укроборонпромі", використання сталі країн-членів НАТО дозволить значно диверсифікувати постачальників броні та не залежати від одного постачальника.

Бронетранспортер БТР-3ДА оснащений бойовим модулем "Штурм-М" з 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину, кулеметом та автоматичним гранатометом.

Завдяки наведенню озброєння за допомогою цифрового комплексу з лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, вдається досягти високої точності та кучності на всіх режимах вогню. Окрім того, БТР-3 оснащений високоточним протитанковим комплексом "Бар'єр", який здатний знищувати сучасну бронетехніку противника на відстані до 5 кілометрів.

Нагадаємо, у жовтні ЗСУ отримали перші БТР-4 з нової української бронесталі. Спецсталь пройшла контроль на всіх етапах виробництва. За своїми характеристиками спецсталь відповідає найвищим світовим стандартам.