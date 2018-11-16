ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Укроборонпром" виготовив корпус БТР зі сталі країни НАТО

Новини » Суспільство    16.11.2018 - 22:10
"Укроборонпром" виготовив корпус БТР зі сталі країни НАТО
Фото: БТР-3ДА (ukroboronprom.com.ua)

Найближчим часом корпус випробують великокаліберним кулеметом

ДП "Київський бронетанковий завод", який входить до складу "Укроборонпрома", виготовив експериментальний корпус БТР-3ДА з броньованої сталі виробництва однієї з країн НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу концерну.

Корпус виготовили з 1800 окремих деталей, з яких майже 1000 - броньовані. Найближчим часом його відправлять на полігон для проведення випробувань. Корпус обстріляють з мінімальних дистанцій з великокаліберного кулемета та іншого озброєння.

Роботи з виготовлення корпусу були проведені в межах виконання завдання з розширення виробництва української бронетехніки. Об'єми виробництва БТР-3ДА, як і БТР-4, зараз тісно пов'язано із потужностями єдиного виробника корпусів - приватного заводу "Лозівський ковальсько-механічний завод". 

Як зазначають в "Укроборонпромі", використання сталі країн-членів НАТО дозволить значно диверсифікувати постачальників броні та не залежати від одного постачальника.   

Бронетранспортер БТР-3ДА оснащений бойовим модулем "Штурм-М" з 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину, кулеметом та автоматичним гранатометом.

Завдяки наведенню озброєння за допомогою цифрового комплексу з лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, вдається досягти високої точності та кучності на всіх режимах вогню. Окрім того, БТР-3 оснащений високоточним протитанковим комплексом "Бар'єр", який здатний знищувати сучасну бронетехніку противника на відстані до 5 кілометрів.

Нагадаємо, у жовтні ЗСУ отримали перші БТР-4 з нової української бронесталі. Спецсталь пройшла контроль на всіх етапах виробництва. За своїми характеристиками спецсталь відповідає найвищим світовим стандартам.

"Укроборонпром" розширює співробітництво зі США для переозброєння армії В Україні випробували новий танк Т-72АМТ
Новини України УкроборонпромстальБТР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся