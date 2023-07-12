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В "Укрнафтобуріння" заявили про незаконну зміну голови правління

Фото: в "Укрнафтобуріння" заявили про незаконну зміну голови правління (unb.ua)
Автор: Юлія Бойко

Голова правління "Укрнафтобуріння" Михайло Бакуненко заявив про незаконну зміну голови правління компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Бакуненка.

За його словами, єдина легальна можливість змінити голову правління - провести збори акціонерів.

"Як ви розумієте, за весь час з моменту винесення рішення суду про арешт корпоративних прав УНБ ніяких зборів акціонерів не проводилося. А значить нинішній тимчасовий управитель компанії діє за межами правового поля. Як і всі, хто причетний до цієї спроби рейдерського захоплення УНБ", - написав він.

Бакуненко також пояснив, чому він називає нинішню ситуацію рейдерством.

"Розслідування, в рамках якого були заарештовані корпоративні права УНБ, ще триває. Сьогодні пройде засідання Апеляційного суду. Але незаконні рішення про передачу приватної власності в управління АРМА і наступні кроки по зміні менеджменту вже прийняті і реалізовуються з неймовірно швидкою швидкістю", - розповів він.

Разом з тим Бакуненко стверджує, що держава ігнорує свої ж зобов'язання, закріплені в поточному законодавстві.

"Наприклад, питання про надання дозволу на концентрацію понад 50% акцій УНБ розглядалося абсолютно без нашої участі. Як і питання про арешт корпоративних прав компанії. А на наші офіційні звернення в АМКУ, АРМА, Кабінет міністрів також не було належної відповіді. Однією з причин, по якій нібито необхідно передати одну з найбільших приватних видобувних компаній у зовнішнє управління, називають недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з поставками нафти і газу. Про які ситуації може йти мова, якщо навіть у воєнний час ми продовжуємо інвестувати в збільшення рівня видобутку, а також виконуємо всі фінансові зобов'язання перед державою? Таких ситуацій немає і не може бути", - додав він.

Бакуненко підкреслює: УНБ входить в топ-3 приватних видобувних компаній в першу чергу завдяки команді, більшу частину з якої він збирав особисто.

"Я абсолютно впевнений у цих людях. Це професіонали міжнародного рівня, співробітники, яких я ціную і якими пишаюся. І я продовжуватиму підтримувати їх і допомагати їм у міру моїх можливостей. А крім того, пам'ятаємо, що акціонери компанії залишилися незмінні. І кожен "управлінець" несе персональну відповідальність перед акціонерами за збереження компанії. А акціонери продовжать відстоювати свої інтереси виключно в правовому полі в українських і міжнародних судах", - додай він.

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АРМАбизнес