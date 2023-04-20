"Укрнафтобуріння" оскаржує арешт корпоративних прав та їх передачу до АРМА

Як йдеться в повідомленні, акціонери та керівництво компанії дізналися про відповідне судове рішення щодо арешту корпоративних прав компанії з відкритих джерел.

Водночас керівництво компанії звертає увагу на те, що офіційного повідомлення про ухвалення рішення щодо арешту корпоративних прав та їх передачі в зовнішнє управління ніхто з представників компанії не отримував.

"Акціонери та топменеджери УНБ не розуміють підстав для подібних рішень, а також причин, з яких ці рішення були прийняті без участі компанії. Керівництво вважає ці дії неправомірними й розцінює їх як спробу заволодіти активами приватного бізнесу. Компанія вже звернулася до відповідних судових інстанцій та подала апеляцію", - йдеться в повідомленні.

В компанії також додали, що станом на 19 квітня 2023 року в управлінні УНБ не було жодних змін. Компанія здійснює звичайну господарську діяльність та продовжує реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на подальшу ефективну розробку Сахалінського родовища.

"У підземному сховищі знаходиться понад 160 млн куб. м. газу, а на рахунках - близько 1,2 млрд гривень грошових коштів, більша частина з яких буде спрямована на виконання поточних податкових зобов’язань та фінансування капітальних інвестицій", - додали в компанії.

Керівництво компанії наполягає на повноцінному судовому розгляді з метою встановлення усіх фактів та прийняття справедливих та обґрунтованих рішень.

Як відомо, 7 квітня 2023 року Печерський суд наклав арешт на корпоративні права "Укрнафтобуріння". Пізніше, корпоративні права було передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).