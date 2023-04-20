"Укрнефтебурение" оспаривает арест корпоративных прав и их передачу в АРМА

Как говорится в сообщении, акционеры и руководство компании узнали о соответствующем судебном решении по аресту корпоративных прав компании из открытых источников.

В то же время руководство компании обращает внимание на то, что официального уведомления о принятии решения по аресту корпоративных прав и их передаче во внешнее управление никто из представителей компании не получал.

"Акционеры и топменеджеры УНБ не понимают оснований для подобных решений, а также причин, по которым эти решения были приняты без участия компании. Руководство считает эти действия неправомерными и расценивает их как попытку завладеть активами частного бизнеса. Компания уже обратилась в соответствующие судебные инстанции и подала". апелляцию", - говорится в сообщении.

В компании также добавили, что на 19 апреля 2023 года в управлении УНБ не было никаких изменений. Компания осуществляет нормальную хозяйственную деятельность и продолжает реализацию инвестиционных проектов, направленных на дальнейшую эффективную разработку Сахалинского месторождения.

"В подземном хранилище находится более 160 млн куб. м газа, а на счетах - около 1,2 млрд гривен денежных средств, большая часть из которых будет направлена на выполнение текущих налоговых обязательств и финансирование капитальных инвестиций", - добавили в компании.

Руководство компании настаивает на полноценном судебном разбирательстве с целью установления всех фактов и принятия справедливых и обоснованных решений.

Как известно, 7 апреля 2023 года Печерский суд наложил арест на корпоративные права "Укрнефтебурения". Позже корпоративные права были переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).