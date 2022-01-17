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"Укрнафте" Коломойского простили еще 394 миллиона гривен налогового долга

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 января 2022 13:52
"Укрнафте" Коломойского простили еще 394 миллиона гривен налогового долга Фото: "Укрнафта" (ukrnafta.com)
Автор: Наталия Гурковская

Окружной административный суд Киева отменил налоговые штрафы "Укрнафты" олигарха Игоря Коломойского в размере 394 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, обнародованное в Едином государственном реестре судебных решений.

Исходя из текста решения, речь идет о неуплате обязательств по НДС за период 2019 года.

По данным издания FinBalance, отмену налоговых штрафов суд мотивировал противоправными действиями инспекторов налоговой службы, которые выписывали постановления о штрафных санкциях.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение 30 дней.

Напомним, в ноябре 2021 суд отменил уплату "Укрнафтой" Коломойского антимонопольного штрафа в размере 4,7 млрд грн.

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