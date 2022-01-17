"Укрнафте" Коломойского простили еще 394 миллиона гривен налогового долга
Фото: "Укрнафта" (ukrnafta.com)
Окружной административный суд Киева отменил налоговые штрафы "Укрнафты" олигарха Игоря Коломойского в размере 394 млн грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, обнародованное в Едином государственном реестре судебных решений.
Исходя из текста решения, речь идет о неуплате обязательств по НДС за период 2019 года.
По данным издания FinBalance, отмену налоговых штрафов суд мотивировал противоправными действиями инспекторов налоговой службы, которые выписывали постановления о штрафных санкциях.
Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение 30 дней.
Напомним, в ноябре 2021 суд отменил уплату "Укрнафтой" Коломойского антимонопольного штрафа в размере 4,7 млрд грн.