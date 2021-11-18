"Укрнафте" уже давно нужно было расстаться с Коломойским, - энергоэксперт

"Давно нужно разводиться. Были разные варианты - либо государство выкупает обратно свою долю, либо продает свою долю на приватизационном конкурсе. Сейчас пошли по пути разделения. Что из этого выйдет? Что-то получится. Но надо понимать, что когда имеешь дело с Коломойским и знаешь его методы борьбы, нужно быть готовым нейтрализовать варианты мошенничества с его стороны", - сообщил эксперт.

По его мнению, для компании и для государства лучше было бы, чтобы компания "Укрнафта" управлялась "Нафтогазом".

"В разное время были другие видения относительно компании - доминировали негосударственные подходы. Говорили - "государство неэффективный владелец". Но это не значит, что автоматически частный владелец будет эффективным. Он эффективен, но для себя, потому что его цель - максимизация своей прибыли, и только он определяет, какой ценой. Если бы государство управляло, то был бы комплексный подход, который нужно инвестировать в расширение, в геологоразведочные работы, в фонды скважин и прочее, это капитальные инвестиции, возвращаемые за 7 лет. Частному собственнику нужно быстрое обращение денег, чтобы не заморачиваться с длинным инвестиционным циклом", - считает Гончар.

По мнению эксперта, Коломойскому очень невыгодно терять "Укрнафту".

"Компания - это прежде всего и нефть, идущая на его "Укртатнафту", и собственный дешевый ресурс, и плюс газ для его "Днепразота". И в чем был его мотив схватить актив - откусил наполовину, но установил контроль, и противостояние (между акционерами компании, - ред.) длится десятилетиями, а показатели "Укрнафты" втрое упали – ничего не инвестировалось, фундаментальных инвестиций не было, типичный олигархический подход - скачать все, что можно", - говорит Михаил Гончар.