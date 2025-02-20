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"Укрнафта" реалізувала газ за заниженою в два рази ціною, що призвело до втрат у 121 млн гривень

Четвер 20 лютого 2025 13:24
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"Укрнафта" реалізувала газ за заниженою в два рази ціною, що призвело до втрат у 121 млн гривень Фото: "Укрнафта" реалізувала газ за заниженою в два рази ціною (ukrnafta.com)
Автор: Олександр Мороз

Державна "Укрнафта" 19 лютого реалізувала 9 млн куб. м природного газу за ціною 17 500 грн за 1 000 куб. м, що майже вдвічі нижче за ринковий рівень, зафіксований на торгах АТ "Укртрансгаз" у той же день (31 000 грн за 1 000 куб. м).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Української енергетичної біржі, опубліковані колишнім директором Оператора ГТС Сергієм Макогоном.

За розрахунками, різниця у вартості становить 13 500 грн за 1 000 куб. м, що загалом спричинило втрати для державної компанії у розмірі 121 млн грн.

Як повідомлялося, "Укрнафта" є найбільшим нафтовидобувним підприємством України, контрольний пакет акцій якого належить державі в особі НАК "Нафтогаз України".

Компанія щороку видобуває бизько 1,5 млрд куб. м природного газу.

Раніше зазначалось, що "Олеська ділянка" на заході України, яка є одним з найперспективніших родовищ сланцевого газу в країні і до розробки якої у 2014 році виявляла інтерес американська компанія "Шеврон", знаходиться в сфері інтересів ПАТ "Укрнафта".

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