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"Укрнафта" реализовала газ по заниженной в два раза цене, что привело к потерям в 121 млн гривен

Четверг 20 февраля 2025 13:24
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"Укрнафта" реализовала газ по заниженной в два раза цене, что привело к потерям в 121 млн гривен Фото: "Укрнафта" реализовала газ по заниженной в два раза цене (ukrnafta.com)
Автор: Александр Мороз

Государственная "Укрнафта" 19 февраля реализовала 9 млн куб. м природного газа по цене 17 500 грн за 1 000 куб. м, что почти вдвое ниже рыночного уровня, зафиксированного на торгах АО "Укртрансгаз" в тот же день (31 000 грн за 1 000 куб. м).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинской энергетической биржи, опубликованные бывшим директором Оператора ГТС Сергеем Макогоном.

По расчетам, разница в стоимости составляет 13 500 грн за 1 000 куб. м, что в целом повлекло потери для государственной компании в размере 121 млн грн.

Как сообщалось, "Укрнафта" является крупнейшим нефтедобывающим предприятием Украины, контрольный пакет акций которого принадлежит государству в лице НАК "Нафтогаз Украины".

Компания ежегодно добывает около 1,5 млрд куб. м природного газа.

Ранее отмечалось, что "Олесский участок" на западе Украины, который является одним из самых перспективных месторождений сланцевого газа в стране и к разработке которого в 2014 году проявляла интерес американская компания "Шеврон", находится в сфере интересов ПАО "Укрнафта".

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