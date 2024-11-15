"Укрнафта" прозвітувала про успіхи, незважаючи на невиконання показників фінплану

Також, за даними видання, за перші дев'ять місяців 2024 року середньодобовий видобуток нафти з конденсатом не перевищував 3,9 тисячі тонн на добу, що означає річний обсяг 1,43 млн тонн. Це нижче за цільовий показник у фінплані на 2024 рік - 1, 59 млн тонн, і запланованого у стратегії розвитку – 1,72 млн тонн.

Ситуація з видобутком газу виглядає дещо кращою, хоча й тут спостерігається відставання. Зокрема, річний видобуток очікується на рівні 1,15 млрд м3, що трохи вище за показник у фінплані - 1,11 млрд м3, але знову ж таки нижче заявленого показника у стратегічному плані - 1,22 млрд м3.

Схожа ситуація й у сегменті буріння нових свердловин. З 30 запланованих свердловин у 2024 році поки що пробурено лише 2, ще 4 бурять власними силами, а на 7 об'єктах ведуть роботу сторонні підрядники. У результаті до кінця року, ймовірно, буде завершено лише третину від запланованого обсягу буріння.

За підсумками року компанія також ризикує не досягти цільових показників щодо реалізації нафтопродуктів. Згідно з фінпланом у 2024 році "Укрнафта" має реалізувати 2,4 млн тонн нафтопродуктів, що відповідає показникам 2023 року. Втім, за 9 місяців реалізація склала 1,5 млн. тонн, а це означає, що наприкінці року компанія вийде на 2 млн. тонн.

Чистий прибуток від реалізації продукції за півроку сягнув 52 млрд грн, а на кінець року можна прогнозувати 104-105 млрд грн. Це на 11% нижче за плановий показник на 2024 рік.

Серед інших аспектів, які викликають питання, – відсутність незалежного аудиту від компаній "великої четвірки".

Крім того, є підстави вважати показники "Укрнафти" штучно покращеними за рахунок показників "Укртатнафти". Якщо порівнювати з 2021, коли курс був 27,5 і відповідно ціни на нафтопродукти в 1,5 рази менші, дохід "Укртатнафти" становив понад 50 мільярдів.

Згідно з фінпланом "Укртатнафти" на 2023 рік, усі ці надходження у зв'язку зі зміною бізнес-моделі зменшилися на 42 мільярди, і відповідно збільшили надходження "Укрнафти" з урахуванням курсу валют та цін - щонайменше на 60 мільярдів гривень щорічно. Відповідно, збільшились і податкові платежі "Укрнафти".