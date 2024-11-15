"Укрнафта" отчиталась об успехах, несмотря на невыполнение показателей финплана

Также, по данным издания, за первые девять месяцев 2024 года среднесуточная добыча нефти с конденсатом не превышала 3,9 тысячи тонн в сутки, что означает годовой объем в 1,43 млн тонн. Это ниже целевого показателя в финплане на 2024 год - 1,59 млн тонн, и запланированного в стратегии развития - 1,72 млн тонн.

Ситуация с добычей газа выглядит несколько лучше, хотя и здесь наблюдается отставание. В частности, годовая добыча ожидается на уровне 1,15 млрд м3, что немного выше показателя в финплане - 1,11 млрд м3, но опять же ниже заявленного показателя в стратегическом плане - 1,22 млрд м3.

Похожая ситуация и в сегменте бурения новых скважин. Из 30 запланированных скважин в 2024 году пока пробурено только 2, еще 4 бурят собственными силами, а на 7 объектах ведут работу сторонние подрядчики. В итоге до конца года, вероятно, будет завершена лишь треть от запланированного объема бурения.

По итогам года, компания также рискует не достичь целевых показателей по реализации нефтепродуктов. Согласно финплану в 2024 году "Укрнафта" должна реализовать 2,4 млн тонн нефтепродуктов, что соответствует показателям 2023 года. Впрочем, за 9 месяцев реализация составила 1,5 млн тонн, а это значит, что в конце года компания выйдет на 2 млн тонн.

Чистый доход от реализации продукции за полгода достиг 52 млрд грн, а на конец года можно прогнозировать 104-105 млрд грн. Это на 11% ниже планового показателя на 2024 год.

Среди других аспектов, которые вызывают вопросы, - отсутствие независимого аудита от компаний "большой четверки".

Кроме того, есть основания считать показатели "Укрнафты" искусственно улучшенными за счет показателей "Укртатнафты". Если сравнивать с 2021, когда курс был 27,5 и соответственно цены на нефтепродукты в 1,5 раза меньше, доход "Укртатнафты" составлял более 50 миллиардов.

Согласно финплану "Укртатнафты" на 2023 год, все эти поступления в связи с изменением бизнес-модели уменьшились на 42 миллиарда, и соответственно увеличили поступления "Укрнафты" с учетом курса валют и цен - минимум на 60 миллиардов гривен ежегодно. Соответственно, увеличились и налоговые платежи "Укрнафты".