"Укрнафта" придбала 118 автозаправних станцій Shell в Україні, – Чернишов

Найближчими днями "Укрнафта", яка визначена переможцем конкурентного процесу, спільно з Shell звернеться до Антимонопольного комітету за дозволом на концентрацію, що є обов’язковою передумовою завершення угоди. Після цього компанія зможе повністю завершити угоду та набути всіх прав і обов’язків акціонера.

"Група "Нафтогаз" не лише адаптувалася до умов війни, а й стає сильнішою. Ми зберігаємо гнучкість і не боїмося ухвалювати рішення, які дозволять державі заробляти. "Укрнафта" стане мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів, що включає в себе 118 працюючих АЗК, а також інше майно. Це в кінцевому результаті створить додаткові фінансові надходження для групи "Нафтогаз" та сприятиме збільшенню відрахувань до державного бюджету", – зауважив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Shell входить до ТОП-10 мереж за обсягами продажів в Україні: 118 працюючих автозаправних комплексів, №9 за реалізацією пального за результатами 6 місяців 2023 року та №7 за кількістю АЗК, що розташовані переважно в сприятливих зонах з інтенсивним трафіком.

"Наглядова рада "Укрнафти" погодила рішення, оскільки придбання бізнесу, який протягом 15 років очолювала авторитетна міжнародна група, забезпечить "Укрнафті" розширення мережі автозаправних станцій та частки ринку, що відповідає стратегії розвитку компанії", – сказав очільник ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Протягом року буде проведено ребрендинг усіх АЗК. Умови існуючих договорів В2В виконуватимуться у повному обсязі. Також буде збережено персонал компанії – 1550 працівників, які працюють на АЗК та в головному офісі.