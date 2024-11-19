"Укрнафта" приобрела 118 автозаправочных станций Shell в Украине, – Чернышов

В ближайшие дни "Укрнафта", определенная победителем конкурентного процесса, совместно с Shell обратится в Антимонопольный комитет за разрешением на концентрацию, что является обязательным условием завершения соглашения. После этого компания сможет полностью завершить сделку и приобрести все права и обязанности акционера.

"Группа "Нефтегаз" не только адаптировалась к условиям войны, но и становится сильнее. Мы сохраняем гибкость и не боимся принимать решения, которые позволят государству зарабатывать. "Укрнафта" станет мажоритарным владельцем сети автозаправочных комплексов, включающей в себя 118 работающих АЗК, а также другое имущество. Это в конечном итоге создаст дополнительные финансовые поступления для группы. "Нефтегаз" и будет способствовать увеличению отчислений в государственный бюджет", - отметил глава группы "Нефтегаз" Алексей Чернышов.

Shell входит в ТОП-10 сетей по объемам продаж в Украине: 118 работающих автозаправочных комплексов, №9 по реализации горючего по результатам 6 месяцев 2023 года и №7 по количеству АЗК, расположенных преимущественно в благоприятных зонах с интенсивным трафиком.

"Наблюдательный совет "Укрнафты" согласовал решение, поскольку приобретение бизнеса, который в течение 15 лет возглавляла авторитетная международная группа, обеспечит "Укрнафте" расширение сети автозаправочных станций и доли рынка, соответствующей стратегии развития компании", – сказал глава ОАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

В течение года будет проведен ребрендинг всех АЗК. Условия существующих договоров В2В будут выполняться в полном объеме. Также будет сохранен персонал компании – 1550 работников, работающих на АЗК и головном офисе.