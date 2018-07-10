"Укрнафта" планирует инвестировать около 380 млн грн в ребрендинг 50 своих АЗС

Срок окупаемости таких АЗС составляет 5-6 лет

ПАО "Укрнафта" планирует инвестировать около 380 миллионов гривен в ребрендинг 50 своих автозаправочных станций (АЗС). Об этом сообщил глава компании Марк Роллинс, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, компания не стремится к премиум-сегменту.

"Мы будем оставаться в том же сегменте, в котором мы есть, в эконом-сегменте, но становиться лучше. Самая главная причина начала ребрендинга - это именно визуализация нашей компании, потому что люди видят нашу компанию именно через сети АЗС. Хотя, в нашей компании происходит много изменений, как в добыче, так и в разведке, но именно через сеть нашей розничной торговли мы можем показать эти изменения. Мы делаем это не только для наших покупателей и клиентов, но и для работников компании", - сказал во время презентации ребрендинга Роллинс.

По словам главы компании, на первом этапе планируется реконструировать около 50 автозаправочных станций.

"Мы планируем ребрендировать 50 станций, и мы планируем потратить 380 млн грн на этот год на 40-50 станций. Эти инвестиции мы планируем потратить в несколько этапов. Первые пилотные проекты - в Киеве. Мы планируем эту стоимость просматривать. Мы не собираемся завершить 50 станций в этом году. Мы имеем пошаговый план: будем смотреть на сколько та или иная станция пригодна для такого ребрендинга. После ребрендинга этих 50 станций, мы посмотрим, какова будет реакция на этот процесс и после этого начнем второй этап", - сообщил Роллинс.

Он также добавил, что компания планирует постепенно менять свое портфолио АЗС.

"Мы хотим менять свое портфолио и, возможно, в течение нескольких следующих лет мы будем продавать свои неприбыльные станции и закупать новые", - сказал Роллинс.

Вместе с тем, по словам Роллинса, у компании пока нет намерений приобретения крупной сети АЗС.

Также, по словам главы компании, в зависимости от доходности АЗС, компания допускает строительство станций без привлечения услуг работников.

При этом, как отметил вице-президент по сбыту ПАО "Укрнафта" Олег Гез, срок окупаемости АЗС составляет 5-6 лет.

"За 3-4 года мы покрываем тот объем ребрендинга, который планируем", - добавил Гез.

Как отмечается в пресс-релизе компании, ПАО "Укрнафта" реализует масштабный проект по ребрендингу сети своих автозаправочных станций (АЗС). По состоянию на сегодня, как отмечается в релизе компании, в новом формате работает 5 АЗС в Киеве и Киевской области. Всего по Украине насчитывается 15 ребрендингированных станций. В течение месяца компания приступит к ребрендингу еще минимум 10 АЗС в Западном и Центральном регионе.

Стоит отметить, ПАО "Укрнафта" на топливном рынке насчитывает 537 АЗС. Доля компании на розничном рынке составляет - 10%.

Фото: АЗС

Напомним, ранее сообщалось, что в "Укрнафте" проводят оценку возможности продажи части активов компании.