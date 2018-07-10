"Укрнафта" планує інвестувати близько 380 млн грн у ребрендинг 50 своїх АЗС         

Термін окупності таких АЗС складає 5-6 років

ПАТ "Укрнафта" планує інвестувати близько 380 мільйонів гривень у ребрендинг 50 своїх автозаправних станцій (АЗС). Про це повідомив голова компанії Марк Роллінс, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, компанія не прагне до преміум-сегменту.

"Ми будемо залишатися у тому ж сегменті, у якому ми є, в економ-сегменті, але ставатимемо кращими... Найголовніша причина початку ребрендингу - це саме візуалізація нашої компанії, тому що люди бачать нашу компанію саме через мережі АЗС. Хоча, в нашій компанії відбувається багато змін, як у видобутку, так і у розвідці, але саме через мережу нашої роздрібної торгівлі ми можемо показати ці зміни. Ми робимо це не лише для наших покупців та клієнтів, але й для працівників компанії", - сказав під час презентації ребрендингу Роллінс.

За словами голови компанії, на першому етапі планується реконструювати близько 50 автозаправних станцій.

"Ми плануємо ребрендувати 50 станцій, і ми плануємо витратити 380 млн грн на цей рік на 40-50 станцій. Ці інвестиції ми плануємо витратити у декілька етапів. Перші пілотні проекти - у Києві. Ми плануємо цю вартість переглядати. Ми не збираємося завершити 50 станцій у цьому році. Ми маємо покроковий план - дивитимемось на скільки та чи інша станція придатна для такого ребрендингу. Після ребрендингу цих 50 станцій, ми подивимося, яка буде реакція на цей процес і після цього розпочнемо другий етап", - повідомив Роллінс.

Він також додав, що компанія планує поступово змінювати своє портфоліо АЗС.

"Ми хочемо змінювати своє портфоліо і, можливо, впродовж кількох наступних років ми продаватимемо свої неприбуткові станції та купуватимемо нові", - сказав Роллінс.

Разом з тим, за словами Роллінса, у компанії наразі немає намірів придбання великої мережі АЗС.

Також, за словами голови компанії, залежно від прибутковості ребрендингованих АЗС, компанія допускає будівництво станцій без залучення послуг працівників.

При цьому, як зазначив віце-президент по збуту ПАО "Укрнафта" Олег Гез, термін окупності ребрендингованих АЗС складає 5-6 років.

"За 3-4 роки ми покриваємо той обсяг ребрендингу, який плануємо", - додав Гез.

Як зазначається у прес-релізі компанії, ПАО "Укрнафта" реалізує масштабний проект з ребрендингу мережі своїх автозаправних станцій (АЗС). Станом на сьогодні, як зазначається у релізі компанії, в новому форматі працює 5 АЗС у Києві та Київській області. Усього по Україні нараховується 15 ребрендингованих станцій. Впродовж місяця компанія приступить до ребрендингу ще щонайменше 10 АЗС у Західному та Центральному регіоні.

Варто зазначити, ПАТ "Укрнафта" на паливному ринку нараховує 537 АЗС. Доля компанії на роздрібного ринку становить - 10%.

Фото: АЗС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Укрнафті" проводять оцінку можливості продажу частини активів компанії.