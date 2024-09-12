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"Укрнафта" і "Укртатнафта" в касації вирішують питання нестачі нафти з Кременчуцького НПЗ: яка роль Корецького

Фото: "Укрнафта" і "Укртатнафта" в касації вирішують питання нестачі нафти з Кременчуцького НПЗ (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

"Укрнафта" та "Укртатнафта" продовжують у судовому порядку розглядати питання нестачі нафти, яка зберігалася на Кременчуцькому НПЗ. Зокрема, Верховний суд в касації відхилив скаргу "Укрнафти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фокус".

Як відомо, в листопаді 2022 року, після призначення Сергія Корецького на посаду керівника "Укртатнафти", було проведено масштабну інвентаризацію на НПЗ. За результатами перевірки, виявили нестачу нафти, яка зберігалася на підприємстві. 

Також було зафіксовано надлишок нафтопродуктів у кількості, еквівалентній нестачі нафти. 

Корецький наполягає, що нестача нафти є фактом, і "Укрнафта" звернулася до суду, вимагаючи повернути 183 тисячі тонн нафти від "Укртатнафти".

Варто зазначити, що касаційній скарзі передували кадрові зміни на підприємствах. Зокрема, 9 вересня стало останнім робочим днем першого заступника директора "Укртатнафти" Святослава Дацика. 

Як зазначає видання, причиною звільнення могло стати його рішення не підтримувати Корецького у цій судовій справі. Що примітно, це сталось після звільнення з ОП Ростислава Шурми.

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