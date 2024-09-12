RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрнафта" и "Укртатнафта" в кассации решают вопросы нехватки нефти с Кременчугского НПЗ: какая роль Корецкого

Фото: "Укрнафта" и "Укртатнафта" в кассации решают вопросы нехватки нефти с Кременчугского НПЗ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

"Укрнафта" и "Укртатнафта" продолжают в судебном порядке рассматривать вопросы нехватки нефти, хранившейся на Кременчугском НПЗ. В частности, Верховный суд в кассации отклонил жалобу "Укрнафты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фокус".

Как известно, в ноябре 2022 года, после назначения Сергея Корецкого на должность руководителя "Укртатнафты", была проведена масштабная инвентаризация на НПЗ. По результатам проверки, выявили недостаток хранившейся на предприятии нефти.

Также был зафиксирован избыток нефтепродуктов в количестве, эквивалентном недостатку нефти.

Корецкий настаивает, что нехватка нефти является фактом, и "Укрнафта" обратилась в суд, требуя вернуть 183 тысяч тонн нефти от "Укртатнафты".

Следует отметить, что кассационной жалобе предшествовали кадровые изменения на предприятиях. В частности, 9 сентября стало последним рабочим днем первого заместителя директора "Укртатнафты" Святослава Дацика.

Как отмечает издание, причиной увольнения могло стать его решение не поддерживать Корецкого по этому судебному делу. Что примечательно, это произошло после увольнения из ОП Ростислава Шурмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кременчугский НПЗНПЗУкртатнафтаУкрнафта