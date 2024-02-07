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"Укрнафта" безпідставно стягнула з Міноборони сотні мільйонів, - нардеп

Фото: "Укрнафта" безпідставно стягнула з Міноборони сотні мільйонів: подробиці (
Автор: Олександр Мороз

Керівництво "Укрнафти" підозрюють у маніпуляціях з податковими ставками, які змусили Міністерство оборони України сплатити зайвих 350 млн гривень за дизпаливо та бензини для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, першого заступника голови комітету енергетики та ЖКП Олексія Кучеренка.

Він пояснив, що рішенням Кабміну з 24 лютого 2022 року всі операції з постачання нафтопродуктів для забезпечення силових відомств обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою, і ще в березні і травні 2023 року "Укрнафта" постачала Нацгвардії пальне на майже пів мільярда гривень за нульовою ставкою ПДВ.

Проте в січні та травні 2023 року "Укрнафта" уклала аналогічні контракти з поставки палива для Міноборони зі ставкою ПДВ 7%. Так, Міноборони закупило дизпалива та бензинів на 5,5 млрд грн, сплативши додатково 350 млн грн податку на додану вартість, який згідно з законом платити не мало.

"Уявіть скільки "мавіків", засобів захисту та іншого такого життєво-необхідного майна можна було придбати за ці 350 млн грн?" - написав Кучеренко.

За його словами, вже в серпні 2023 року "Укрнафта" стала вимагати від Міноборони переглянути ставки по попереднім контрактам, збільшивши їх до 20%.

Нагадаємо, в листопаді Господарський суд м. Києва відкрив справу за позовом "Укрнафти" до держави в особі Міноборони про зобов’язання підписати додаткові угоди до вже укладених договорів постачання нафтопродуктів.

Кучеренко звернувся до генпрокуратури, і та вступила до справи 21 грудня, одразу після чого "Укрнафта" відкликала свій позов, заявивши у суді клопотання про залишення його без розгляду.

22 грудня Міноборони оголосило новий тендер на закупівлю пального на 3,4 мільярди гривень за нульовою ставкою ПДВ, і вже 9 січня 2024 року "Укрнафта" запропонувала його реалізацію Міністерству оборони також з нульовою ставкою.

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Укрнафта