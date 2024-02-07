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"Укрнафта" безосновательно стянула с Минобороны сотни миллионов, - нардеп

Фото: "Укрнафта" безосновательно стянула с Минобороны сотни миллионов: подробности (
Автор: Александр Мороз

Руководство "Укрнафты" подозревают в манипуляциях с налоговыми ставками, которые заставили Министерство обороны Украины оплатить лишние 350 млн гривен за дизтопливо и бензины для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, первого замглавы комитета энергетики и ЖКУ Алексея Кучеренко.

Он пояснил, что решением Кабмина с 24 февраля 2022 года все операции по поставке нефтепродуктов для обеспечения силовых ведомств облагаются налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, и еще в марте и мае 2023 года "Укрнафта" поставляла Нацгвардии топливо почти на полмиллиарда гривен. ставкой НДС.

Однако в январе и мае 2023 года "Укрнафта" заключила аналогичные контракты по поставке топлива для Минобороны по ставке НДС 7%. Так, Минобороны закупило дизтоплива и бензинов на 5,5 млрд грн, уплатив дополнительно 350 млн грн налога на добавленную стоимость, который по закону платить не должно.

"Представьте, сколько "языков", средств защиты и прочего такого жизненно-необходимого имущества можно было приобрести за эти 350 млн грн?" – написал Кучеренко.

По его словам, уже в августе 2023 года "Укрнафта" потребовала от Минобороны пересмотреть ставки по предварительным контрактам, увеличив их до 20%.

Напомним, в ноябре Хозяйственный суд г. Киева открыл дело по иску "Укрнафты" к государству в лице Минобороны об обязательстве подписать дополнительные соглашения к уже заключенным договорам поставки нефтепродуктов.

Кучеренко обратился в генпрокуратуру, и та вступила в дело 21 декабря, сразу после чего "Укрнафта" отозвала свой иск, заявив в суде ходатайство об оставлении его без рассмотрения.

22 декабря Минобороны объявило новый тендер на закупку горючего на 3,4 миллиарда гривен по нулевой ставке НДС, и уже 9 января 2024 "Укрнафта" предложила его реализацию Министерству обороны также с нулевой ставкой.

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Укрнафта