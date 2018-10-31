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"Укрнафта" за 9 месяцев увеличила чистую прибыль в 4,3 раза

Новости » Энергетика    31.10.2018 - 14:41
Фото: Укрнафта (УНИАН)
Фото: Укрнафта (УНИАН)

Рост цен на нефть привел к увеличению дохода и прибыли компании

Чистая прибыль ПАО "Укрнафта" за 9 месяцев 2018 года составил 4,726 млрд грн, что в 4,3 раза (на 3,629 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,097 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовый отчет компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.

По данным отчета, чистый доход компании от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за январь-сентябрь 2018 года составил 27,054 млрд грн, что на 7,133 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (19,921 млрд грн).

За 9 месяцев 2018 года "Укрнафта" реализовала 1,093 млн тонн нефти на 15,135 млрд грн и 259 тыс тонн нефтепродуктов на 7,194 млрд грн.

Напомним, в июне 2018 года акционеры ПАО "Укрнафта" приняли решение не начислять дивиденды за 2017 год.

В августе 2017 года глава правления "Укрнафты" Марк Роллинc в интервью РБК-Украина сказал, что компании грозит банкротство из-за налогового долга в 13 млрд грн.

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