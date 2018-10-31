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"Укрнафта" за 9 місяців збільшила чистий прибуток в 4,3 рази

Новини » Енергетика    31.10.2018 - 14:41
Фото: Укрнафта (УНІАН)
Фото: Укрнафта (УНІАН)

Зростання цін на нафту призвело до збільшення доходу і прибутку компанії

Чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за 9 місяців 2018 року склав 4,726 млрд грн, що в 4,3 рази (на 3,629 млрд грн) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (1,097 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансовий звіт компанії в системі розкриття інформації НКЦБФР.

За даними звіту, чистий дохід компанії від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за січень-вересень 2018 року склав 27,054 млрд грн, що на 7,133 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (19,921 млрд грн).

За 9 місяців 2018 року "Укрнафта" реалізувала 1,093 млн тонн нафти на 15,135 млрд грн і 259 тис тонн нафтопродуктів на 7,194 млрд грн.

Нагадаємо, у червні 2018 року акціонери ПАТ "Укрнафта" ухвалили рішення не нараховувати дивіденди за 2017 рік.

У серпні 2017 року голова правління "Укрнафти" Марк Роллінс в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що компанії загрожує банкрутство через податковий боргу на 13 млрд грн.

Ціна нафти Brent піднялася вище 76 доларів за барель "Центренерго" перед приватизацією скоротило чистий прибуток на 1,6 млрд гривень
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