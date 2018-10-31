"Укрнафта" за 9 місяців збільшила чистий прибуток в 4,3 рази

Фото: Укрнафта (УНІАН)

Зростання цін на нафту призвело до збільшення доходу і прибутку компанії

Чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за 9 місяців 2018 року склав 4,726 млрд грн, що в 4,3 рази (на 3,629 млрд грн) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (1,097 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансовий звіт компанії в системі розкриття інформації НКЦБФР.

За даними звіту, чистий дохід компанії від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за січень-вересень 2018 року склав 27,054 млрд грн, що на 7,133 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (19,921 млрд грн).

За 9 місяців 2018 року "Укрнафта" реалізувала 1,093 млн тонн нафти на 15,135 млрд грн і 259 тис тонн нафтопродуктів на 7,194 млрд грн.

Нагадаємо, у червні 2018 року акціонери ПАТ "Укрнафта" ухвалили рішення не нараховувати дивіденди за 2017 рік.

У серпні 2017 року голова правління "Укрнафти" Марк Роллінс в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що компанії загрожує банкрутство через податковий боргу на 13 млрд грн.