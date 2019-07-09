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"Укрметаллургпром" заметил в действиях УЗ превышение полномочий

Новости » Экономика    09.07.2019 - 11:33
"Укрметаллургпром" заметил в действиях УЗ превышение полномочий
Фото: Александр Каленков (УНИАН)

Металлурги уже обратились в Госрегуляторную службу

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось в Государственную регуляторную службу (ГРС) с просьбой проверить законность одностороннего введения "Укрзализницей" (УЗ) нового порядка оплаты аренды вагонов. Об этом сообщил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, передает РБК-Украина.

По мнению металлургов, "Укрзализныця" превышает полномочия и незаконно проводит скрытое повышение тарифов.

"Сейчас монополист практикует различные скрытые формы повышения затрат грузоотправителей. Под предлогом либерализации вагонной составляющей УЗ на свое усмотрение проводит разные инициативы. Одна из последних: в конце мая они заявили о пересчете платы за использование вагонов. Под благовидным предлогом сокращения времени на загрузку-разгрузку, они просто повышают затраты грузоотправителей. Сократили срок до минимальных 48 часов, а за все, что сверх этого срока начисляется плата. По факту – штрафные санкции, которые близки по определению к инфраструктурной составляющей", - отметил Каленков.

Он подчеркнул, что инфраструктурную составляющую УЗ должна согласовывать по серьезной процедуре с Антимонопольным комитетом, Министерством экономики и развития, Министерством инфраструктуры, Министерством юстиции. Но ничего из этого сделано не было, подчеркнул Каленков. 

"Мы рассматриваем новый порядок начисления платы за использование вагонов просто как скрытое повышение тарифов. Поэтому мы обратились и в АМКУ, и в ГРС, чтобы они проверили, регуляторный это акт или не регуляторный, имеет ли УЗ право это делать или нет, и было ли должное публичное рассмотрение этого вопроса. Ведь решение принималось еще ‪26 апреля, а обсуждение началось только сейчас. Нас просто поставили перед фактом", - подчеркнул президент "Укрметаллургпрома".

По словам Каленкова, на незаконном введении нового порядка оплаты аренды вагонов УЗ заработает самое малое 3 млрд грн, заплатить которые должны будут именно грузоотправители, а с ними так или иначе – и все украинцы.

"Вместо того, чтобы работать над своей эффективностью, УЗ придумывает вот такие скрытые механизмы повышения тарифов. Мы очень надеемся, что ГРС, другие компетентные органы обратят на это внимание - и просим собрать общее совещание, на котором все эти факты будут рассмотрены. Сделать это необходимо до августа, когда новые правила должны вступить в силу", - заявил Каленков.

Он сообщил, что неофициально в ГРС уже усмотрели превышение полномочий в действиях УЗ. Это значит, есть шанс, что компетентные органы таки заставят УЗ придерживаться действующего законодательства.

Напомним, ранее "Укрметаллургпром" призвал "ПАО "Укрзализныця" пересмотреть условия продажи металлолома через систему ProZorro

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