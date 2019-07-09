"Укрметалургпром" помітив у діях УЗ перевищення повноважень

Фото: Олександр Каленков (УНІАН)

Металурги вже звернулися в Держрегуляторну службу

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" звернулося в Державну регуляторну служби (ДРС) з проханням перевірити законність одностороннього введення "Укрзалізницею" (УЗ) нового порядку оплати оренди вагонів. Про це повідомив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков, передає РБК-Україна.

На думку металургів, "Укрзалізниця" перевищує повноваження і незаконно проводить приховане підвищення тарифів.

"Зараз монополіст практикує різні приховані форми підвищення витрат вантажовідправників. Під приводом лібералізації вагонної складової УЗ на свій розсуд проводить різні ініціативи. Одна з останніх: в кінці травня вони заявили про перерахунок плати за використання вагонів. На підставі скорочення часу на завантаження-розвантаження, вони просто підвищують витрати вантажовідправників. Скоротили термін до мінімальних 48 годин, а за все, що перевищує цей термін, нараховується плата. За фактом – штрафні санкції, які близькі за визначенням інфраструктурної складової", - зазначив Каленков.

Він підкреслив, що інфраструктурну складову УЗ повинна погоджувати за серйозною процедурою з Антимонопольним комітетом, Міністерством економіки та розвитку, Міністерством інфраструктури, Міністерством юстиції. Але нічого з цього зроблено не було, зазначив Каленков.

"Ми розглядаємо новий порядок нарахування плати за використання вагонів просто як приховане підвищення тарифів. Тому ми звернулися і в АМКУ, і в ДРС, щоб вони перевірили, це регуляторний акт чи не регуляторний, чи має УЗ право це робити чи ні, і чи був належний публічний розгляд цього питання. Адже рішення приймалося ще 26 квітня, а обговорення почалося тільки зараз. Нас просто поставили перед фактом", - підкреслив президент "Укрметалургпрому".

За словами Каленкова, на незаконному введенні нового порядку оплати оренди вагонів УЗ заробить щонайменше 3 млрд грн, які повинні будуть заплатити саме вантажовідправники, а з ними так чи інакше – і всі українці.

"Замість того, щоб працювати над своєю ефективністю, УЗ придумує ось такі приховані механізми підвищення тарифів. Ми дуже сподіваємося, що ДРС, інші компетентні органи звернуть на це увагу і просимо зібрати спільну нараду, на якій всі ці факти будуть розглянуті. Зробити це необхідно до серпня, коли нові правила повинні набути чинності", - заявив Каленков.

Він повідомив, що неофіційно в ДРС вже побачили перевищення повноважень у діях УЗ. Це значить, є шанс, що компетентні органи таки змусять УЗ дотримуватися чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше "Укрметалургпром" закликав "ПАТ "Укрзалізниця" переглянути умови продажу металобрухту через систему ProZorro