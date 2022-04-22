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"Укрметаллургпром" призывает власть предусмотреть возмещение НДС экспортерам

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 19:28
"Укрметаллургпром" призывает власть предусмотреть возмещение НДС экспортерам Фото: "Укрметаллургпром" призывает власти предусмотреть возмещение НДС экспортерам (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Украинские предприятия ГМК столкнулись с нехваткой оборотных средств, вызванной блокировкой возмещения НДС. Из-за этого они не могут возобновлять производство в довоенных объемах, а тем более - его наращивать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова.

"Государство прекратило возмещение НДС экспортерам, в частности металлургам и горнякам. Речь идет о более чем 10 млрд грн по всей отрасли. Предприятия фактически не имеют доступа к 20% своих оборотных средств, в то время как поставщики сырья, материалов и услуг, необходимых для производства, требуют полную предоплату учитывая военное положение в стране. Как следствие, бизнес вынужден сокращать объемы закупок. А значит, увеличение производства и экспорта значительно усложняется", - объясняет он.

Каленков подчеркнул: работающие (и временно неработающие также) предприятия ГМК сейчас делают все возможное, чтобы сохранить рабочие места и платить зарплаты.

Кроме того, с первых дней российского вторжения в Украину предприятия оказывают финансовую и материальную поддержку ВСУ, организуют эвакуацию населения, закупают и осуществляют доставку гуманитарной помощи.

То, что бюджет Украины сейчас имеет проблемы с поступлениями, безусловно, проблема, отмечают экспортеры. Но в таком случае поиски дополнительного финансирования должны быть направлены на все отрасли экономики: попытка получить дополнительное финансирование путем блокирования денежных средств экспортных отраслей приведет к потере конкурентоспособности Украины на мировых рынках, а этого необходимо избежать.

"Украинские чиновники, в частности первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, часто подчеркивает необходимость возрождения бизнеса на неоккупированных территориях ради наполнения бюджета. Возмещение НДС в полном объеме позволит возобновить производство, а соответственно - увеличить экспорт продукции. Так металлурги и горняки смогут предоставлять нашим воинам и населению еще больше помощи, а Украина получит больше налогов и валютных поступлений, необходимых для восстановления экономики и для нашей победы над российским агрессором", - резюмировал Каленков.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что для развития экономики государство должно разблокировать возмещения НДС для экспортеров - горняков и аграриев. Он выразил убеждение, что у государства сейчас присутствуют все необходимые для этого финансовые инструменты.

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НДС экспорт металлолома
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