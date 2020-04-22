У Бахматюка опровергли обвинения Шабунина

Фото: завод "Укрлендфарминг" (ulf.com.ua)

В компании отмечают, что инициатива о погашении долга исходила непосредственно от Бахматюка, когда еще не было следствия

В агрохолдинге "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка опровергают заявления Виталия Шабунина о том, что предложение выплатить 8 млрд грн задолженности "ВиЭйБи банка" поступило от бизнесмена под давлением следствия - этому предложению уже 2 года. Об этом сообщают "Украинские новости", передает РБК-Украина.

Напомним, ранее руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что предложение Олега Бахматюка по урегулированию задолженности "ВиЭйБи Банка" и выплате государству 8 млрд грн сделано под давлением следствия.

"Например, дело Бахматюка, который является экс-собственником VAB Банка и скрывается за границей. Сейчас, когда его почти догнали, он готов отдать 8 млрд в бюджет, лишь бы не сесть", - сказал Шабунин.

В свою очередь, в агрохолдинге эту информацию опровергают, отмечая, что инициатива о погашении долга исходила непосредственно от Бахматюка, когда еще не было следствия.

"Хотим напомнить человеку, который является подозреваемым в краже помощи больным, что впервые предложение по выплате государству 8 млрд грн долгов банков, возникших в результате крупного банковского кризиса 2014-2015 годов, было сделано Олегом Бахматюком еще 2 года назад, когда не было никакого преследования нашего акционера со стороны НАБУ. Поэтому такое заявление является не более, чем грубой манипуляцией и банальной местью обычного коррупционера, который скрывается за маской "борца с коррупцией", - заявили в агрохолдинге.

Напомним, ранее сообщалось, что директор НАБУ Артем Сытник стал одним из крупнейших источников поступления в бюджет от борьбы с коррупцией - 23,8% таких поступлений обеспечила личная выплата штрафа за коррупцию Сытником.