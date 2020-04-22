У Бахматюка спростували звинувачення Шабуніна

Фото: завод "Укрлендфармінг" (ulf.com.ua)

У компанії відзначають, що ініціатива про погашення боргу йшла безпосередньо від Бахматюка, коли ще не було слідства

В агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка спростовують заяви Віталія Шабуніна про те, що пропозиція виплатити 8 млрд грн заборгованості "ВіЕйБі банку" надійшло від бізнесмена під тиском слідства - цієї пропозиції вже 2 роки. Про це повідомляють "Українські новини", передає РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що пропозиція Олега Бахматюка з врегулювання заборгованості "Віейбі Банку" і виплаті державі 8 млрд грн зроблено під тиском слідства.

"Наприклад, справа Бахматюка, який є екс-власником VAB Банку і ховається за кордоном. Зараз, коли його майже наздогнали, він готовий віддати 8 млрд до бюджету, лише б не сісти", - сказав Шабунін.

Своєю чергою, в агрохолдингу цю інформацію спростовують, зазначаючи, що ініціатива про погашення боргу виходила безпосередньо від Бахматюка, коли ще не було слідства.

"Хочемо нагадати людині, який є підозрюваним у крадіжці допомоги хворим, що вперше пропозицію по виплаті державі 8 млрд грн боргів банків, виникли в результаті великої банківської кризи 2014-2015 років, було зроблено Олегом Бахматюком ще 2 роки тому, коли не було ніякого переслідування нашого акціонера з боку НАБУ. Тому така заява є не більше, ніж грубою маніпуляцією і банальною помстою звичайного корупціонера, який ховається за маскою "борця з корупцією", - заявили в агрохолдингу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що директор НАБУ Артем Ситник став одним із найбільших джерел надходження в бюджет від боротьби з корупцією - 23,8% таких надходжень забезпечила особиста виплата штрафу за корупцію Ситником3